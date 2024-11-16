三跑10公里國際賽周日機場跑道起步

賽事於飛機跑道上演，令跑手倍感期待，羅映潮表示：「賽道平坦有利造出個人最佳成績（PB），加上和世界級選手同場，期待在她們帶領下造出佳績。」另一港將黃啟樂透露早前受傷半年，今場將是其復出戰：「自己復操僅兩個月，狀態未十足，10公里亦非自己強項，希望慢慢練回速度，重投馬拉松訓練。」他亦認為賽事有利推動跑手向中距離發展：「希望可以恒常地舉辦10公里國際賽，香港比較專注推廣馬拉松，變相令馬拉松年輕化，但其實年輕時應建立更多速度。」