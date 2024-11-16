三跑10公里國際賽周日機場跑道起步
「香港國際機場•渣打香港馬拉松：三跑道系統十公里國際賽」周日舉行，中國香港田徑總會昨日舉行記者會，多位海外及本地跑手均有出席。香港跑手黃啟樂對賽事表示歡迎，並期待10公里國際賽可以每年舉辦。
三跑10公里國際賽為國際田聯精英級賽事，共有14名海外精英跑手（6男8女）獲邀參賽，包括男子世界第8埃塞俄比亞跑手Gemechu Dida Diriba、女子世界排名高踞第2的肯尼亞跑手Lilian Kasait Rengeruk，以及日本U20女子10,000米紀錄保持者不破聖衣等。本地代表則有羅映潮、曾曉彤、黃卓寧、屈旨盈、姚潔貞、謝俊賢及黃啟樂。
賽事於飛機跑道上演，令跑手倍感期待，羅映潮表示：「賽道平坦有利造出個人最佳成績（PB），加上和世界級選手同場，期待在她們帶領下造出佳績。」另一港將黃啟樂透露早前受傷半年，今場將是其復出戰：「自己復操僅兩個月，狀態未十足，10公里亦非自己強項，希望慢慢練回速度，重投馬拉松訓練。」他亦認為賽事有利推動跑手向中距離發展：「希望可以恒常地舉辦10公里國際賽，香港比較專注推廣馬拉松，變相令馬拉松年輕化，但其實年輕時應建立更多速度。」
謝俊賢畀貼士「勿太過興奮」
受颱風雨帶影響，香港近日天氣不穩，天文台預測周日多雲有雨，謝俊賢擔心在空曠賽道作賽或受風勢影響，會盡量跟隨「大隊」互相擋風。他亦向參賽市民「畀貼士」，提醒不要因平坦賽道而太興奮，以致不跟配速跑，過早消耗太多。■■圖、文：余樂詩
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