on.cc東網直播：賽馬會菁英盃搶分騷連環爆

舒拉普 均業北區前鋒

國際賽期間，本地盃賽繼續進行，今日為大家送上兩場「賽馬會菁英盃」A組賽事。頭場均業北區於北區運動場惡鬥今屆首度登場的傑志（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）；尾場則移師青衣運動場，聯賽1哥東方火併近況回勇的港會（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播），4隊為搶分必不作保留，等睇好戲。

傑志登場火併均業北區 均業北區分組賽首戰擊敗港會，屬球隊今季唯一勝仗，該仗後備落場的19歲翼鋒戴子軒，直言表現未算最好，盼望能繼續得到教練團信任：「希望爭取到多啲出場機會，更放膽去嘗試。」今日面對舊東家傑志，「戴子」直言不易應付：「雖然佢哋好多主力去咗踢港隊，但未必有太大影響，盡量做好自己先。」陣容方面，何振廷繼續因傷上陣成疑。

傑志首度在今屆「菁英盃」亮相，陣中Ｕ22中堅甘智健（Jason）有機會擔正，他表示目前狀態不俗，會盡力助球隊爭勝：「一直有踢Ｕ22聯賽，狀態都Keep到。今年除咗『阿軒』（陳傲軒），自己就係Ｕ22年紀第2大，責任一定會多咗，希望落到場盡力踢好啲，身為後防首先唔想失波。」

甘智健跟鄧達思學嘢 提到新加盟的巴西後衞鄧達思，Jason不忘對這位拍檔的實力給予肯定：「佢無論用波同帶波都幾好，值得我去學習。」除鐘樂安、費蘭度及顏卓彬等6人，正隨港隊備戰對毛里裘斯的友賽外，中場陳俊樂亦受傷倦勤。

東方變陣出擊砌港會 東方是役有葉鴻輝、余在言及高素巴耶夫等多位主力，因出戰國際賽而缺陣，梁振邦亦有傷在身，今場為領軍東方第100戰的主教練盧比度（Chino），表示其他位置亦可能作輪換，讓部分球員休息：「有啲球員之前踢得太密，係時候安排佢哋抖抖，順便畀班後生仔攞經驗。」Chino續指東方雖曾於聯賽以4比0輕取港會，但他預計今場戰況會更緊湊：「港會呢季改變踢法，開始見到進步，加上佢哋操練方式比以前更專業，應該會愈踢愈好。」門將鍾凱文則盼望能減少失誤：「始終踢得比較少，落場難免緊張，希望盡快適應節奏，出迎嘅時機要掌握得好啲。」

梁城祖放開懷抱 港會上場聯賽以3比4僅負冠忠南區，主教練谷卓斯認為賽果反映球隊有力為勁旅製造麻煩，他同時強調東方即使有幾位主力要出戰國際賽，實力依然強橫：「馬高斯、巴科爾同費利浦薩都係好波之人，就算冇咗幾位主力，影響都唔會太大。」陣容方面，陳浩嘉有輕傷上陣成疑，里奧則已復操。

近期上陣機會漸多的梁城祖表示會放開懷抱，嘗試炮製驚喜：「今場對手一定秤先啲，我哋更加要爭氣，盡力同佢哋咬住。」

陳傲軒 傑志Ｕ22 巴杜姆 東方前鋒 史加利 港會中場