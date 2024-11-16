12•8開波！港隊大球場先鬥蒙古

「東亞盃」外圍賽下月在港上演，抽籤結果及賽程昨日揭盅，其中港隊抽入B組，同組對手包括中華台北及蒙古。賽事12月8日展開，港隊同日晚上8時坐鎮香港大球場先鬥蒙古。

啟德青年運動場安排賽事 今屆東亞外由香港接辦，昨日舉行記者會交代詳情，當中在北馬里亞納群島退賽下，港隊抽中與中華台北及蒙古同組，A組則有北韓、澳門及關島，兩組首名直接躋身決賽，再爭奪一個決賽周名額。

賽事揭幕戰定於12月8日下午2時在旺角大球場上演，由關島對北韓；港隊同日晚上8時登場，於大球場迎戰蒙古，次仗在12月14日晚上6時移師旺角大球場對中華台北。至於決賽定於12月17日，於香港大球場上演。

新落成的啟德青年運動場亦有列入今次比賽場地，惟僅安排上演12月11日澳門對關島的B組賽事，東道主香港不會在此場地作賽。足總總幹事張炎有在記者會上解釋道：「始終呢個場仲係測試當中，唔想畀太大壓力佢哋。」對於賽前提到的小西灣運動場，最終未獲安排任何比賽，足總主席霍啟山則表示：「足總希望做好服務，舉辦一個成功、順利嘅比賽，已經同EAFF、政府以及每支球隊協調。今次呢個場地安排，係盡量滿足各方面嘅要求。」

■圖/文：李浚湣、鄧文滔