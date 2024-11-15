殘疾球手首度獲邀來港征戰
「領展香港高爾夫球公開賽」將於11月下旬假粉嶺香港哥爾夫球會舉行，賽會昨日宣布邀請到世界高爾夫殘疾人排行榜第一位的英格蘭球手普珀特參戰，成為賽事63屆歷史以來，首位參賽的殘疾球手。
普珀特夢想參戰常規巡迴賽
25歲的英格蘭業餘球手普珀特患有腦性麻痺，一生中進行了10多次的腿部和足部手術。然而，他克服所有挑戰，登上殘疾高爾夫球世界排行榜的榜首位置。由於腦性麻痺導致行動不便，普珀特將在香港高球賽期間，使用高爾夫球車進行賽事，這位球手夢想是成為職業球手參加全球的常規巡迴賽，而他有決心和技術去實現，並在「追夢」過程中，啟發全球觀眾。這位英國球手表示︰「罹患腦性麻痺並不代表你無法達到你想要的一切，這只代表你必須找到對的方法，找方法克服困難時，你將成為一個在身心靈上都更有力量的人。」
「領展香港高爾夫球公開賽」於本月21日至24日舉行，門票現正發售。如欲了解票務詳情，請瀏覽賽事官方網站www.thehongkongopen.com。
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