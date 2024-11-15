殘疾球手首度獲邀來港征戰

普珀特夢想參戰常規巡迴賽

25歲的英格蘭業餘球手普珀特患有腦性麻痺，一生中進行了10多次的腿部和足部手術。然而，他克服所有挑戰，登上殘疾高爾夫球世界排行榜的榜首位置。由於腦性麻痺導致行動不便，普珀特將在香港高球賽期間，使用高爾夫球車進行賽事，這位球手夢想是成為職業球手參加全球的常規巡迴賽，而他有決心和技術去實現，並在「追夢」過程中，啟發全球觀眾。這位英國球手表示︰「罹患腦性麻痺並不代表你無法達到你想要的一切，這只代表你必須找到對的方法，找方法克服困難時，你將成為一個在身心靈上都更有力量的人。」