險勝晉龍WTS漢友3連捷

甲一男子籃球聯賽昨日假灣仔修頓場館舉行，頭場漢友憑3人得分上雙，以67比64險勝晉龍WTS，錄得3連勝。

今季累積4負的晉龍WTS面對兩連勝的漢友，甫開戰就憑湯馬士取5分，打出8比2開局。漢友及時調整，托查摩利路斯單節取7分率隊反擊，加上鄺錦昌和莊嘉聰「And 1」，首節漢友以19比15稍稍領先。第2節晉龍射手回勇，劉子禮投進兩記三分球，其後又有安家仲命中底角三分，一度反超前30比27。漢友則勝在全員皆兵，搶了不少進攻籃板射到入為止，帶領球隊半場領先32比30。

托查摩利路斯21+17搶鏡 換邊後，漢友加快行軍速度，拉開40比33。晉龍隊長安家仲挺身而出，外線博罰3球全中後再剷籃得分，一度追至僅落後2分。兩隊持續拉鋸，晉龍WTS僅以48比51落後。決勝節，晉龍WTS力挽狂瀾，湯馬士兩度顏色地帶得分，區浩軒命中三分球，追成58比58。惟漢友托查摩利路斯在關鍵時刻連取4分，助球隊最後1分半鐘重新領先5分，最終67比64取得3連勝。

漢友外援托查摩利路斯今場再成致勝功臣，貢獻21分、17個籃板，另有鄺錦昌奪16分，蔡駿賢貢獻10分、11籃板，包括6個進攻籃板。圖 / 文：余樂詩、李章杰