蛇年賀歲盃年初四開騷！卡卡擔大旗鬥香港明星隊

世界級名宿來港賀歲！萬眾矚目的蛇年賀歲盃終於有着落，昨日賽會落實賽事會在「大年初四」（2月1日）於香港大球場舉行，更宣布邀請到來自世界各地的17位頂尖足球名宿來港獻技，與香港明星隊正面交鋒，當中包括首次訪港的前巴西國腳卡卡。票價方面最平為380元，12月6日會在Cityline公開發售。

年初舉辦的龍年賀歲盃，首次由托迪、李華度、迪比亞路一班世界級名宿領軍，面對歐偉倫、李健和、陳偉豪等本地名將，吸引逾兩萬名球迷入場，賽會見反應不俗，今次決定以重聚為題，請來全新陣容的世界明星隊。除了首次來港的2007年金球獎得主卡卡、2002年世界盃冠軍巴西隊骨幹成員卡富、盧斯奧、李華度，其餘全部屬於前英超兵，包括多次奪得英超冠軍杜奧巴、施治、史高斯等。至於香港明星隊方面，則有黃洋、林嘉緯、盧均宜、陳偉豪、陳肇麒等本地名將。

金偉明：搵英超兵迎合本地粉絲 賽事票價由380元到1,280元不等，並於12月6日在Cityline公開發售。值得一提，今屆賽事亦增設售價2,888元的「世界明星隊見面會套票」，包含見面簽名會入場券及480元門票乙張。ProEvents國際文娛管理有限公司主席金偉明表示，今屆賀歲盃陣容星光熠熠，盼能吸引更多球迷入場：「始終香港人睇英超波多，年初完咗都有好多球迷反映，所以特登搵晒全部英超兵，相信陣容唔會差過年初，當然希望到時爆棚啦！」圖 / 文：李浚湣

卡卡 史高斯 李華度