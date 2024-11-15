安永佳起孖艾華頓建功 港隊主場2連勝

香港男子足球代表隊昨晚迎來11月份友賽首擊，坐鎮香港大球場主場迎戰世界排名145位的菲律賓。半場領先1球的港隊，雖一度被菲律賓追平，但艾華頓、安永佳尾段接連建功，最終以3比1擊敗菲律賓，取得兩連勝，下周二（19日）將轉戰旺角大球場面對毛里裘斯。

港隊今場強陣出擊，由葉鴻輝把守最後一關，4人後防包括周緣德、鐘樂安、費蘭度和陳晉一，顏卓彬、余在言在中場掃蕩，入球重任落在安永佳身上。新晉大港腳馬斐先列後備，而門將陳嘉豪則不入大軍名單。菲律賓方面，則有效力波琴的進攻好手賀治文擔正。

港隊世界排名雖比菲律賓低13名，但擁有主場之利下，3分鐘先有埋門機會，安永佳左路傳入禁區，祖連奴快射省到對方後衞再柱邊出界。菲律賓之後站穩陣腳，13分鐘基斯甸臣接應隊友長傳，起腳未能考驗出迎的門將葉鴻輝。賀治文、P達比拿斯之後連番起腳，又被「阿輝」接實。臨完半場，安永佳、祖連奴一記「撞牆」，前者殺入禁區起腳得手，港隊領先1球返入更衣室。

3:1輕取菲律賓 易邊後3分鐘菲律賓迅速追平，J達比拿斯後場大腳踢前，基斯甸臣突破越位後輕鬆射入。港隊58分鐘有機會再次領先，祖連奴單刀卻被對方門將擋出。港隊之後一口氣換入黃威、孫銘謙繼續搶攻，66分鐘安永佳頭槌僅僅頂斜，10分鐘後這名外流港將再接再厲，惟反擊又射中網側。不過港隊未有氣餒，83分鐘孫銘謙交出直線，艾華頓推過門將後射入空門。補時階段，艾華頓傳中，安永佳頭槌為港隊埋齋，兼個人梅開二度，最終港隊贏菲律賓3比1，繼上場主場擊退柬埔寨後，再響勝鼓。圖 / 文：鄧文滔、李浚湣、文嘉靖