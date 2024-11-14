16歲嚴子怡入圍世界最佳新星

今年兩度打破標槍青少年世界紀錄的中國16歲新星嚴子怡，成為本年唯一入圍世界田聯年度新星最後3強的亞洲選手，同時也是當中最年輕的一人。

唯一亞洲選手 世界田聯剛公布了年度男女新星的最後3強，他們均是在本年表現出色的20歲以下運動員，其中女子新星包括年僅16歲的中國標槍女將嚴子怡，她的對手分別是同樣是19歲的埃塞俄比亞3000米障礙U20世界冠軍Sembo Almayew及塞爾維亞的U20世界冠軍跳高女將Angelina Topic。

嚴子怡今年在全國田徑賽成人賽組別擲得64米28奪冠，達到巴黎奧運的參賽標準，並刷新當時的青年世績，可惜因年齡「未夠秤」錯過征奧的機會。其後這位「小妹妹」在9月的全國賽再擲出破紀錄的64米41，而這距離只僅次於巴黎奧運金牌得主北口榛花所擲的65米80。

至於入圍男子組最後3強，包括意大利的跳高U20世青紀錄保持者Mattia Furlani，他也是室內世錦賽銀牌及巴黎奧運銅牌得主；另兩位入圍者則是在巴黎奧運取得「梗頸四」的牙買加三級跳選手Jaydon Hibbert及荷蘭中長跑選手Niels Laros。