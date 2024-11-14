4強叫胡！仙拿：球迷功勞最大

剛正式奪走「年終世一」寶座的意大利星將仙拿，周二重回到球場爭逐在都靈上演的ATP年終賽，保持強勢，以直落兩盤擊敗美國的富斯，距離出線4強再走近一步。

23歲的仙拿在江東父老面前贏得今屆年終賽第2場勝仗，以直落6比4、6比4力挫富斯，繼9月的美國公開賽決賽之後再勝對手，這是仙拿今季第67勝，追平了德國名將沙華列夫今年贏波場數最多的紀錄，而整個賽季在室內硬地場保持全勝姿態，目前錄得7勝0負。

下場鬥麥維迪夫 目前仙拿在小組兩戰兩勝，躋身準決賽機會高唱入雲。今年已袋走7項錦標的仙拿，在年終賽更坐擁主場之利，場館逾12,000名觀眾大部分都為這位「世一」打氣。賽後仙拿表示︰「這是一場很接近的比賽，我們在大滿貫都曾經對壘，彼此都了解對方的打法，群眾幫助我很多，這是一個很重要的時刻。」

仙拿在小組最後一仗將面對成績1勝1負的麥維迪夫，對於如何迎戰這位於2020年贏過年終賽的俄羅斯名將，仙拿則稱︰「我決定不再關心這件事，如果我輸了，賽季就結束，如果我贏了，周四我還有機會繼續比賽。」