晉龍ＷＴＳ鬥漢友求開齋

晉龍ＷＴＳ 羅卓熙

至於今晚甲一頭場，則由晉龍WTS硬撼漢友，後者近期氣勢如虹取得2連勝，反觀前者則從開季至今吞下4連敗尚未「開齋」，今場晉龍能否頂住壓力扭轉劣勢，值得球迷關注。（on.cc東網周四晚上7時按次收費直播）

晉龍WTS對上一役面對晉裕，雖有隊長安家仲挺身而出貢獻全隊最高的19分，控球後衞羅卓熙亦交出表現，無奈仍以82比90告負，開季4戰全敗，躋身季後賽勢危。今晚遇上漢友，晉龍主帥黃志明（Ming sir）表示希望加強防守，爭取打開勝利之門︰「漢友實力平均，眾華將亦具備得分能力，我們會重點防守黃銘德、鄺錦昌和朱浩雯等球員，盡力讓他們整體進攻手段減少。」

鄺錦昌：Big T來投有力挑戰強隊 雖然戰績未如理想，但黃志明教練直言，聯賽開季至今亦有球員不斷「進化」：「羅卓熙得分能力持續提升，今年成功由2號位轉型為1號位，亦會利用他的速度做多些助攻，串連球隊。此外，安家仲今季承擔『孭飛』重任，心態上有重大轉變，他的角色在球隊顯得更加重要。」

漢友方面，雖然在銀牌賽後加入新外援托查摩利路斯令球隊「脫胎換骨」，但上仗反而是華將鄺錦昌和黃裕杰的發揮屬全場最矚目，兩人分別高效轟入23分及20分為全場最高，而黃銘德雖然只得4分，但正負值高達25分勇冠全場，最終憑扎實的防守，眾將合力以73比48大勝建龍飛馬。

不過，漢友僅相隔1日後再臨一場關鍵戰，鄺錦昌表示晉龍WTS為主要競爭對手之一，所以球隊上下不會鬆懈：「來仗勝負將對我們的進身季後賽非常重要，希望大家能得到充分的休息，再合力贏多一場。」他續指：「我們這支全華班已經合作數年，夾慣夾熟，如今再加上外援Big T（托查摩利路斯），相信之後幾場比賽大家默契愈來愈好，絕對有實力與強隊對抗。」若鄺錦昌能延續上仗的火熱狀態，絕對有機會再下一城爭取3連勝，值得期待。

漢友 鄺錦昌