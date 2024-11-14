on.cc東網直播 香港東方永倫巔峰對決

香港東方 麥洛連

今晚甲一男籃聯賽尾場迎來焦點戰，由今季保持全勝勇態的香港東方對陣銀牌盟主永倫，兩支聯賽「Big 4」球隊今季首度正面交鋒，強強互撼勝利誰屬難以預測，這場巔峰對決定必精彩萬分，球迷豈能錯過。（on.cc東網周四晚8時40分按次收費直播）

香港東方開季迄今4戰全勝，包括上一場以83比71力挫南華，讓對方今季首嘗敗仗滋味，其中麥洛連狀態「弗爆」，豪取28分、24個籃板的「超級雙雙」數據，後衞張延隆攻守兼備取得12分，至於楊和雖然未有得分進帳，但以交出9次助攻串連球隊。今場對上永倫，且看東方將如何應對對手內線優勢，以及限制敵將外圍起手機會亦將成關鍵，而中鋒麥洛連與蓋帝斯的對位，勢必會成為主要看點之一。

至於永倫方面，今季有余理洋加盟，與泰那和蓋帝斯組成進攻威脅極強的「三叉戟」，更於早前成為銀牌賽盟主，但在聯賽中的表現則起伏不定，戰績累積2勝2負未如理想。「黃金戰士」最近一役對陣滿貫，泰那獨轟全場最高的36分，余理洋飆5記三分波取得20分，蓋帝斯亦斬獲15分18籃板「雙雙」表現，惟在「三巨頭」交足貨的情況下，仍以10分之差告負。

「黃金戰士」板櫈左右勝負 不難看出，永倫早前不敵康仁福建和滿貫的兩場戰役，其餘主力球員未能及時挺身而出，為球隊提供足夠的火力及防守支援，加上未有充分展現板櫈深度，接下來面對旗鼓相當的對手時能否有球員化身「X Factor」，將會成為比賽變數、扭轉戰局的關鍵。不過，「得分機器」泰那4場合計轟入145分，暫以場均36.25得分穩坐聯賽「得分王」位置，相信這名球隊核心主力仍會為今仗對手香港東方帶來挑戰。

香港東方 梁嘉顯 永倫 蓋帝斯 永倫 泰那