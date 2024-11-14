10月最佳金球&撲救 姚浩明 潘尚希成得主

由球迷票選的【聚大金鳳-聚大行】10月份「最佳金球+撲救」結果揭盅，分別由標準流浪後衞姚浩明，以及理文門將潘尚希，成為得主。

10月26日標準流浪對港會的「高級組銀牌」8強，臨完半場流浪禁區頂獲罰球機會，「姚明」負責主理，結果皮球門前及時急墜破網，流浪小勝1比0晉級。對於此球當選每月最佳金球，首度獲獎的「姚明」笑言實至名歸：「球波梗係靚啦！唔係點成為最佳金球！」

對上幾季流浪的罰球，基本上全由神田夢實或林嘉緯包辦，今季重任則落在「姚明」身上，他表示：「可以咁講，近距離（罰球）係我，遠嘅就畀林堂真負責。其實不嬲練習，都有同隊友互相較量，但『神田』穩定性高，之前一定會畀佢射先。」季初因傷缺席了頭5場聯賽的「姚明」已接近康復，指目前狀態逐漸提升，盼望有更多上陣機會：「始終上季上陣時間唔多，今年想盡量踢足。我哋陣中有好多年輕球員，希望憑經驗幫佢哋成長。」

Cyrus：目標場場「Clean Sheet」 至於18歲的理文門將潘尚希（Cyrus），在10月12日對標準流浪的「賽馬會菁英盃」B組分組賽，當中救出雷仙奴一腳勁射，除協助球隊小勝1比0，取得分組賽首勝外，更獲球迷票選為10月份「最佳撲救」，同樣是其職業生涯首個「最佳撲救」獎項。Cyrus對獲獎感驚喜，希望日後能繼續為球隊作貢獻：「冇諗過有機會攞到呢個獎，多謝大家嘅鼓勵。我會繼續以『Clean Sheet』（不失球）做目標，獎項都係額外獎勵，希望每場都保持穩定發揮，幫理文喺菁英盃出到線，甚至挑戰冠軍。」