港台電視32╳on.cc東網同步直播香港大球場力爭兩連勝 港隊再出擊火併菲律賓

史提芬彭利拿 港隊前鋒

香港男子足球代表隊今晚迎來11月份國際友誼賽首擊，坐鎮香港大球場迎戰世界排名145位的菲律賓。港隊在新帥韋斯活上任後多次排出3後衞陣式，球員已逐漸適應，上仗擊敗柬埔寨效果不俗，預計今晚會沿用同一招數，加上坐擁主場之利，力爭連勝！（港台電視32及on.cc東網周四晚上8時同步直播）

港隊對上兩場分別錄得1勝1負，包括作客1球不敵列支敦士登、其後主場3球擊敗柬埔寨。今晚面對世界排名更高的菲律賓，主教練韋斯活昨日出席賽前記者會時，提到球隊備戰情況：「部分球員啱啱踢完聯賽，傑志又去咗中國踢友賽，呢兩日訓練唔算太高強度。」「韋帥」不忘大讚菲律賓是好對手，表示會以不敗為目標：「菲律賓實力比以往強咗好多，近年增加唔少歸化兵，陣中有啲球員仲喺德國、挪威同泰國等頂級聯賽打滾。但我哋會繼續踢出自己風格，保持控球在腳同集中防守，希望踢出一場精彩賽事。」

鐘樂安：一個好好嘅測試 提到重新入選的黃威，韋斯活指其狀態未足，但此刻不排除任何球員擔正的可能性：「黃威復出後喺理文好少踢足90分鐘，對上一場港隊賽事要數到斐濟三角賽。不過我哋6日內踢兩場，需要輪換，只能夠講呢一刻所有人都有機會踢正選。」門將伍瑋謙早前因傷退隊，其位置係由理文的陳嘉豪頂替。同日出席記招的後衞鐘樂安，同樣認為菲律賓擁有多名出色球員，但有信心港隊可以取勝：「今場對港隊嚟講，屬一個好好嘅測試，上場贏完柬埔寨令我哋信心大增，只要準備充足，絕對可以再次踢出好結果。」

菲律賓世界排名較港隊高13位，雙方對上一次交手已經是2013年6月4日，當時港隊在旺角大球場以1球落敗。不過菲律賓今年戰績一般，8場比賽僅得1勝7負，陣中最具名氣非賀治文莫屬，這位29歲中場正效力德甲球隊波琴，上場對利華古遜的聯賽更正選披甲，至於另一曾在英超打滾多年的門將艾法列治，今次未有入選。

周緣德 港隊後衞 港隊昨日積極操練，希望能乘勝追擊。（李浚湣攝） 港隊主教練韋斯活（左）同鐘樂安出席記者會。（李浚湣攝）