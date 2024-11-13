體院醫專攜手合作 培育運動醫療人才

香港體育學院昨日與香港醫學專科學院簽署合作備忘錄，「劍神」張家朗和「女飛魚」何詩蓓等均有出席簽署儀式。

醫專主席梁嘉傑表示，香港現時的專科醫生培訓未設運動醫學專科服務，對照顧運動員需求有缺口。體院運動醫學中心目前為運動員提供體格檢查、西醫及門診等支援，今次合作旨在提升有關服務，確保運動員在安全科學環境中訓練和比賽，提升表現。

何詩蓓張家朗定期作檢查 剛於短池世界盃連續3站在200米自由泳奪金的何詩蓓表示，每周都會抽血檢查身體指數，如指數有異常，營養師會作出建議。張家朗則表示自己多年來有大小傷患，感謝體院物理治療師為他保養好身體。說到巴黎奧運決賽的「大心臟」表現，張家朗笑言自己心臟十分健康，每年體院身體檢查都過關。

上月初正式擔任羽毛球港隊總教練的黃綜翰，是日亦有出席活動，他分享新職位感想：「工作內容轉變大，現在要同時兼顧成年隊及青年軍，目前仍在努力適應，至於懸空的教練職位，現時處於應徵過程。」

世界羽聯世界巡迴賽總決賽下月於杭州舉行，黃綜翰表示一眾港將仍有機會參賽：「我在巴黎奧運後與『鄧謝配』溝通過，很開心看到他們重拾心情，找到新的方向繼續比賽。總決賽前他們仍有兩站賽事，有望累積更高分數，預計他們可以第6或第7名次進入總決賽。」他又透露伍家朗亦有機會出席男單總決賽，未來賽事成績將成關鍵。■圖/文：余樂詩、李章杰