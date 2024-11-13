兩蛋贈三昇中西區續霸榜首

周日（10日）上演甲組聯賽第8周賽事，其中中西區面對三昇，憑劉浩霖下半場射入12碼，加上大衞巴拉完場前成功「執雞」，以2比0獲勝，賽後繼續領導群雄。

中西區甫開賽即採取主動，安基斯及李康廉不斷於兩側策動攻勢，三昇一對中堅蘇偉泉及譚志傑亦有上佳演出，成功抵禦對手來犯。中西區門將保羅同樣發揮不俗，開賽初段及完半場前先後救出三昇外援盧卡斯的窄位勁射，以及前鋒羅俊仁禁區頂的冷箭，半場「窿對窿」。

劉浩霖大衞巴拉入波 換邊續戰，中西區調入大衞巴拉及蘇沙，進一步加強火力。51分鐘，蘇沙左路接應隊友傳送，第一時間施射，皮球柱邊出底線。5分鐘後，曾健晃禁區頂起腳，省中禁區內三昇球員手部，球證直指12碼點，負責操刀的劉浩霖一射中鵠，中西區領先1比0。之後雙方互有攻守，完場前許宏鋒右路底線傳中，三昇門將關嘉輝拍出不遠，皮球落在伏兵門前的大衞巴拉腳下，該名射手見機不可失，成功補中射成2比0完場。

中西區全取3分後手握16分，憑較佳得失球差壓住同分的南華，繼續高踞榜首，凱景以15分排第3，而排4至6位的球隊同得13分，分別為佳聯元朗、公民和深水埗，形勢相當緊湊。