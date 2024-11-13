爭番口氣！李察士轟27分 福建反彈獵鷹

昨晚甲一男籃頭場，康仁福建與崇德飛鷹本季第3度交手，福建憑外援李察士貢獻27分及7個籃板，以88比60擊敗崇德飛鷹，走出上仗不敵漢友的陰霾，重回勝軌，反觀飛鷹則錄3連敗。■圖/文：余樂詩、李章杰

飛鷹和福建今季於銀牌賽兩番交手各獲1勝，首節飛鷹奧斯汀頻頻殺入禁區，單節獨取9分，福建得分點較多，許烜行、譚子健及林俊達先後命中，以21比15領先。次節福建一輪急攻，優勢拉開11分，飛鷹由奧斯汀弧頂連入兩記三分球，追至29比34。福建後衞楊瑞鴻吸引包夾後，傳至外圍無人看管的林羽命中底角三分球，兩犯在身的外援李察士則單節射入12分，當中6分為最後1分鐘取得，福建半場領先45比33。

易邊後飛鷹憑呂銘彥兩記三分球，追至39比49，惟福建李察士內外開弓，轉眼又拋離56比41。飛鷹憑中鋒鄭文璁及呂銘彥收窄差距，但防守端頻頻犯錯，福建連環快攻下，完此節領先64比48。決勝節飛鷹收起奧斯汀，福建乘勢強攻顏色地帶，李察士及蔡龍德接連籃底得分，領先優勢擴至20分。飛鷹苦尋對策，葉文俊連獲4分「止血」，惟福建未有手軟，最終以88比60取勝。

漢友挫建龍飛馬 福建李察士交出全場最高27分，另加7記籃板及3次偷球，林俊達及許烜行分獲12分及10分，飛鷹失誤多達20次，奧斯汀取得全隊最高的17分及10個籃板。福建上場不敵漢友，林俊達直言影響爭入前4，幸球隊能及時反彈，對打入前6仍有信心：「今場防守做得不錯，攻守轉換亦很流暢。上場對漢友大家遲遲未能進入節奏，發揮不太理想，之後的比賽都要盡力爭勝。」福建下月1日大戰南華，「阿達」表示會全力以赴爭取勝利。

同日尾場漢友憑鄺錦昌奪23分，加上射手黃裕杰貢獻20分，以73比48挫建龍飛馬，漢友將戰績改寫成3勝2負，衝前6機會上升。