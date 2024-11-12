破5年錦標荒丁俊暉：球迷都辛苦了

苦等5年，丁俊暉終破錦標荒！周日這位中國桌球Icon在南京奪得國際錦標賽，迎來生涯第15個排名賽冠軍，並鎖定冠中冠資格。

愛女首次現場見證 丁俊暉在決賽以10比7擊敗域連，自2019年英錦賽之後再嘗捧盃滋味，這也是他第7次在家鄉奪冠。然而，在這1799天的等待中，丁俊暉當中試過無數次失敗，「一輪遊」不計其數，幸仍能堅持下來，終在父親及妻兒見證下奪冠，並即場一起分享奪標的喜悅，笑得特別燦爛的「小丁」將抑壓內心多年的苦悶及悲傷終於得到釋放。

現年35歲的「小丁」感慨表示︰「孩子們還沒有在現場看過我拿冠軍，我上一次贏英錦賽冠軍的時候，女兒還天天躺在床上睡覺。」

丁俊暉更特別向球迷道謝，稱他們多年也不離不棄着實難捱︰「不但是我辛苦，球迷也挺辛苦的，你們天天能夠這樣跟我一起折磨自己，不但是我挺過來了，你們也挺過來了。」隨着今次奪冠，丁俊暉單年的世界排名即由93位跳到第7，世界排名亦躋身前8位，成功趕上冠中冠的尾班車，屆時首仗將面對「準神」卓林普。