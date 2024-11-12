煞科日大逆轉馬君正4連霸

兩位巴黎奧運港隊代表馬君正及鄭清然周日於「海通國際2024香港滑浪風帆公開錦標賽」主場奪冠，「大頭妹」馬君正於周日女子公開組唯一一場賽事以些微之差，力壓兩屆奧運銅牌得主安瑪威爾森（Emma）衝線，二人總成績在扣除最差名次後並列同分，按賽制「大頭妹」因最後一場名次較佳，力壓該英國女將，自2021年以來連續4年稱后。男子組方面，鄭清然亦繼2022年後再度封王，為兩周後於深圳展開的亞洲賽注下強心針。

鄭清然重奪男子組王座 後上奪冠達成4連霸的「大頭妹」笑言要感謝「天助」︰「這天賽前也不知道是否能順利開賽，放鬆心情之下反而有意想不到效果，直至衝線一刻我也不知道自己真的贏了。Emma這幾年在國際賽表現非常穩定，能夠贏她無疑為我加強不少信心，希望在未來的香港公開賽，也能再次與她及其他海外高手較技。」

男子組方面，鄭清然於16場賽事取得10場首名，以壓倒姿態繼2022年後再次稱王，另一港將歐令揚則以3分之差力壓南韓的金燦義奪得亞軍。首日一度落後的清然直言曾因緊張失準，其後調節心態穩步上揚，並讚揚兩位師弟歐令揚、何銘諺的進步表現帶動良性競爭。一眾港隊代表將於本周先赴上海角逐滑浪風帆大師賽「寓賽於操」，其後再轉戰深圳出戰iQFOiL滑浪風帆巡迴賽中國站暨亞洲錦標賽。