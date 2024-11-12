蔡俊彥張家朗無緣主場爭標

「香港公開劍擊錦標賽」將於本月23及24日假亞洲國際博覽館5號展館舉行，賽事總獎金10萬元。不過賽期同花劍世界盃撞到正，張家朗同蔡俊彥等劍手無緣出戰。

楊穎新︰多項大賽明年落戶香港 「香港公開劍擊錦標賽」設有重劍、花劍及佩劍項目，每個劍種均設有男、女子公開組、元老組及14歲以下組別，其中公開組及元老組賽事更接受海外選手報名參賽，吸引了來自中國、澳門、中華台北、新加坡、澳洲、新西蘭等國家及地區的頂尖選手來港。

香港近年獲FIE認可主辦不少國際劍賽，劍擊總會主席楊穎新預告：「明年1月香港將於亞博舉辦女花世界盃分站賽，至於全運會劍擊賽則有機會在啟德上演，預計全運會前會舉行測試賽。另外2026年世錦賽將於亞博舉行，這將會是香港舉辦最大型的劍擊賽事。」

然而，香港男子花劍隊於本月22及23日出戰花劍世界盃突尼西亞站，故張家朗、蔡俊彥、吳諾弘、梁千雨及陳建雄將會缺席這項「主場賽事」，對此蔡俊彥直言可惜。說到新季，蔡俊彥期待與世界重新「接軌」：「今年沒有打奧運，好像跟世界脫離了，所以暫時我不會給自己太多壓力，希望重新感受一下打世界賽的感覺。」■圖、文：余樂詩