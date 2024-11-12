米高意外落選 韋斯活：佢要做手術

香港男子足球代表隊昨在將軍澳足球訓練中心舉行操練，備戰本月14日和19日，分別主場對菲律賓和毛里裘斯的國際友誼賽，對於米高未有入選今期國際賽名單，「大港腳」主教練韋斯活表示對方受傷患困擾要做手術，無法候命。

專心備戰閉門操練 雖然韋斯活曾提到除賽前操練外，其餘操練俱閉門進行，但是日仍然容許傳媒採訪。港隊首課操練有23位球員現身，僅得潘沛軒因處理家事，於稍後歸隊。

港隊今期國際賽徵召傑志年輕球員馬斐，而米高意外落選，引起外界關注，韋斯活透露︰「米高手臂骨折要做手術，希望佢可以喺下個月復出；而馬斐之前友賽對廣西U20入兩球表現唔錯，佢要努力證明自己有能力打入最後23人註冊名單，其他後生仔只要踢得好，都可以同『大港腳』一齊練波。」對於梁諾恆名落孫山，韋斯活則稱「細佬」近期出場時間不足，因而未獲青睞，加上杜度表現出色，所以更值得入選。

此外，對於操練俱閉門進行的原因，韋斯活強調僅為球員專心備戰：「菲律賓實力完全唔講得笑，有啲球員喺德甲、比利時同泰國等頂級聯賽踢波，唔易應付，所以想球員專心備戰。」

■圖、文：鄧文滔、文嘉靖

韋斯活