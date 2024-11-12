港台電視32 × on.cc東網 同步直播：多次交鋒勢均力敵 崇德飛鷹惡鬥康仁福建

黃浩賢 崇德飛鷹

今晚甲一男籃聯賽假灣仔修頓場館又有激戰，崇德飛鷹與康仁福建合演今季第3次交鋒。之前兩隊在銀牌賽對撼各取1勝，今仗為福建增兵後再遇相同對手，控衞許烜行期望打出拚勁，全力爭勝。（港台電視32及on.cc東網周二晚7時同步直播）

康仁福建爆冷3分擊敗銀牌冠軍永倫後，上場以45比58不敵漢友，創下今季最低得分，戰績暫錄得2勝2負。福建上場整體投射命中率跌至23.4%，更被漢友在顏色地帶搶得多達32分，球隊在第2節慘得2分，一度被漢友拋離24分，最終吞下敗仗。

許烜行盼盡快重拾狀態 康仁福建主力楊瑞鴻、許烜行、黃子謙早前有份出席港隊日本集訓，對漢友前一天才回港，許烜行坦承疲態以致未能發揮最佳水準。今季由NBL香港金牛外借到康仁福建的「阿行」，經過4場比賽後，表示逐漸和隊友建立默契，他亦希望自己盡快重拾比賽狀態：「因為我有幾個月沒有打比賽，落場時感覺的確有點陌生，但亦都好興奮。其實我入隊時間好短，不過福建自由度較大，加上打法以『Run & Gun』為主，所以都幾適合自己風格。」

康仁福建今晚迎來崇德飛鷹，這亦是兩軍自銀牌賽以來今季第3度交手，兩隊此前各贏一次。飛鷹上場以71比87不敵晉裕，錄得兩連敗，戰績暫為2勝3負。該戰晉裕外援艾勤貢獻「超級雙雙」轟入33分，另加24個籃板，至於飛鷹最高得分球員為18分的中鋒馬港燊，他另有10籃板進帳，惟整隊僅抓下39個籃板，比對手少9個，表現略為失色。

漢友乘勇追擊建龍飛馬 尾場漢友對建龍飛馬，上場漢友憑穩固防守擊敗康仁福建，中斷兩連敗走勢。漢友聯賽加入哥倫比亞外援托查摩利路斯後，內線防守更加穩固，後衞黃銘德傷愈復出亦有好表現，兩人能否延續火熱狀態，值得留意。建龍飛馬近期陷入小低潮，上仗不敵滿貫錄3連敗，今仗將力求重回勝軌，相信會帶來一番激戰。

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