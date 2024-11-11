比洛迪「掃街」最愛歎叉燒

擁有兩個世界冠軍的「柔道界芭比」比洛迪近日應邀首訪香港，趁機「掃街」大歎本地美食。這位烏克蘭柔道女神「有顏值更有實力」，昨日現身亞洲柔道公開賽大受歡迎，擁躉索取簽名合照來者不拒，盡顯親民一面。比洛迪受訪時直言成功背後有辛酸，但不會輕易放棄，會繼續向奧運金牌這個目標進發。

57公斤以下級充滿挑戰 憑殺手鐧「奪命鉸剪腳」在女子48公斤以下級兩奪世界冠軍的比洛迪，現時已轉戰57公斤以下級面臨挑戰，早前巴黎奧運就提早出局，她受訪時坦言：「我覺得57公斤以下級是目前最適合自己的級別，磅數已不可幾再提高，所以這幾年都在控制飲食，不過對身體不是太健康，所以要尋找平衡。」

事實上身高1米72的比洛迪要連跳兩個級別，目前仍在適應當中：「老實說這是一個很大很大的挑戰，在48公斤或以下級講求速度，過往我都是憑腿部的速度取勝，但57公斤以下級更講求力量，體能要求更高，這對現在的我而言是有點難度，不過我不會放棄奧運金牌的夢想。」

比洛迪首度訪港，走訪多個名勝之餘，更入馬場碰碰運氣，同時趁機會放肆一下，「掃街」盡嘗碗仔翅、狗仔粉、惹味牛雜等美食，當中燒味叉燒更令她回味無窮：「叉燒已足以令我愛上香港。」現時仍居於家鄉基輔的她對戰火感無奈：「烏克蘭是危險的，有很多人協助我離開，我曾在西班牙住了一年，但我愛烏克蘭，因為那是我的家，雖然每天都聽到爆炸聲，但我希望與家人及朋友一起，並希望（戰事）早日結束。」