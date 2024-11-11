李玨穎無緣銅牌

奮戰受傷 堅持至「黃金加時」 一連兩日的「亞洲柔道公開賽2024」香港站，昨日在馬鞍山體育館舉行煞科日賽事。港將李玨穎在男子81公斤以下級闖入銅牌戰，與對手鬥至「黃金加時」，惟因被罰第3張「指導」落敗，無緣為港隊再添獎牌。總結今站成績，港隊共獲1銀3銅，成績不俗。■圖、文：鄧文滔

港隊昨日派出李玨穎、趙梓熙及吳艾迪3將出戰男子81公斤以下級，完成上午賽事後，趙梓熙和吳艾迪已於首圈止步，直入次圈的李玨穎雖然不敵澳洲選手Ryan Koenig，但他在復活戰力挫南韓的Jang Jaebeen，得以晉級銅牌戰。

李玨穎於銅牌戰遇上另一名南韓好手Lee Myeongseo，可惜港將法定時間已分別因被對手推開後，未能及時走入比賽區域，以及沒有積極進攻，被罰兩張「指導」，縱使「玨穎」與對方僵持至「黃金加時」，但對手一次搶攻後，港將未能作有效進攻，再被罰第3張「指導」而告負，無緣連續兩屆獲得銅牌。

賽後檢討未能打出部署 「玨穎」賽後隨即與港隊蒙古籍教練Ganbaatar Odbayar作檢討，承認自己戰術意識有改善的空間：「當我獲得第1張『指導』後，他便嘗試令裁判認為我沒有作出有效進攻，向我再出示『指導』，從而贏得賽事，加上我未能如賽前部署般發動近攻，讓對手控制了節奏。」

「玨穎」在銅牌戰途中，不時露出痛苦神情，他承認在次圈作賽時受傷，但仍堅持到尾：「我在次圈不慎被對手壓傷肋骨，經救護員檢查後表示沒有骨裂，其實銅牌戰時曾被對手打中痛處，但我不想就此放棄，所以抖順條氣就繼續打。」他慨嘆：「我在前幾站都奪得銅牌，加上奧運剛閉幕，部分頂尖好手趁機會稍作休息，未有立即參賽，因此今站很希望打入決賽，為港爭取好成績，可惜未能把握這個機會。」

短期目標爭公開賽冠軍 展望未來，「玨穎」希望到更多地方參加訓練營，累積面對不同風格選手的經驗，期望在往後賽事爭取冠軍：「希望能提升心理質素，面對排名較高的對手都能咬緊牙關，堅持到底，而且我以往在國際賽大多獲得銅牌，所以會專注爭奪公開賽冠軍，一旦達成目標，就會挑戰大獎賽等大型賽事。」