徐遠征返港備戰亞盃外

徐遠征上周六早上抵港，當晚即出席訓練，惟因時差關係顯得疲倦。Oliver前往美國專注訓練已4個半月，曾與奇利湯臣及保羅佐治等ＮＢＡ球星切磋球技，獲益良多：「經常跟高水平球員練習對抗，攻防能力自然會提升，而且與ＮＢＡ球員打球，機會難得。」雖然未能進入G-League選秀，但Oliver表示來年仍有機會，未來會嘗試在海外聯賽尋找機會。

未來兩仗抱「必勝心態」

徐遠征2月時曾代表港籃出戰亞盃外，但球隊先後不敵菲律賓和新西蘭，港籃今輪要作客中華台北及菲律賓，Oliver表示會以必勝心態應戰：「落場做好自己擅長的防守，與隊友建立良好溝通，三秒區制造得分機會，這些都在我的能力範圍之內。之前都與兩隊交過手，對他們人腳和打法相對熟悉。不過作客情況不易應付，如果能先贏到一場，對士氣一定有幫助。」■圖、文：李章杰