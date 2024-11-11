入球騷！冠忠南區險勝港會

昨日港超聯尾場，港會於香港足球會足球場恭迎冠忠南區。兩隊合演精彩入球騷，南區憑史提芬彭利拿上演帽子戲法，加上基哥利的入球，以4比3險勝港會，全取3分。

上場取得今季首勝的港會，繼續派出李溢晉把關，唐道碧刑滿復出，薩拉沙及陳浩嘉控制中場；南區方面黃浩然和宋柱浩鎮守中路，前線由基哥利、史提芬彭利拿及積遜聯手負責攻堅。上半場初段兩軍已積極駁火，4分鐘，史提芬彭利拿禁區外接應陳潤潼長傳施射，皮球中楣底彈入，極速為南區打開記錄。客隊領先後得勢不饒人，兩分鐘後，基哥利、李小恆及「肥彭」禁區內輪流起腳，均被李溢晉擋出，最後由基哥利補射成2比0。落後兩球的港會反撲，13分鐘，積施利右路傳入禁區，史加利頭槌頂成1比2。30分鐘，薩拉沙左路殺入禁區，順勢熨射得手，港會追成2比2。完半場前黎皚韜禁區內疑似犯手球，球證經ＶＡＲ覆檢後判罰12碼，「肥彭」操刀射破李溢晉十指關，南區領先3比2完上半場。

肥彭「戴帽」史加利起孖 易邊後南區攻勢依然凌厲，史提芬彭利拿中路截得陳浩嘉腳下球，中線前起腳笠死李溢晉，個人連中三元，並將領先優勢擴大至4比2，之後基哥利及艾華曾先後起腳，但都未能增添比數。踢至85分鐘，史加利傳中省中川瀨浩太手臂，球證再判「極刑」，史加利操刀個人梅開二度，並為港會追至3比4，但之後再無入球出現，南區終險勝全取3分。■圖、文：文嘉靖