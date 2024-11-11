馬高斯巴科爾各建一功 2:1挫均業北區東方續做1哥

剛於「亞冠盃2」失利的東方，昨日轉戰「中銀人壽香港超級聯賽」，於旺角大球場對均業北區。由馬高斯先拔頭籌的東方，易邊後一度被北區的舒拉普追平，其後巴科爾再入多球，東方最終險勝2比1，賽後領先踢少場的大埔3分，繼續排榜首，北區則吞下聯賽7連敗。圖、文：李浚湣

東方是役由葉鴻輝把關，丹尼爾及拿亞扼守中路，黃皓雋和馬希偉分任兩翼，支援費利浦薩與巴科爾攻堅。北區5名巴西兵基拿美、柏度哥斯達、古杜拉、肯迪及舒拉普悉數擔正，入球重任落在羅港威身上。

舒拉普一度扳平 賽前排榜首的東方實力明顯佔優，8分鐘已火速打開缺口，近期「入波停不了」的馬高斯，禁區頂勁射死角破網，繼早前「亞冠盃2」對卡雅後再入靚波。北區之後不乏機會，24分鐘，舒拉普推大位起腳，被葉鴻輝撲出，4分鐘後波比右路傳中，舒拉普接應又撞高，半場北區落後1球。

眼見對手來勢洶洶，東方易邊後換入賀爾、林衍廷和余在言，惟54分鐘卻遭扳平，肯迪起腳被拿亞封走，舒拉普近門加多腳篤入。不過東方很快又重掌優勢，60分鐘巴科爾把握基拿美解圍失誤，輕鬆射破龐焯熙十指關。北區發力再追，65分鐘，羅曉聰禁區內起腳，被出迎的葉鴻輝封走。70分鐘黃梓浩落底傳中，龐焯熙擋出後，再回身撲出余在言的射門。補時階段吳宇㬢推大位起腳中柱彈出，無阻東方贏2比1，聯賽繼續保持不敗。