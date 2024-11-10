任勞倫斯大使何詩蓓：激動又榮幸
近期於世界盃游泳賽三站賽事豪奪5金、1銀、2銅的何詩蓓，獲得勞倫斯委任成為勞倫斯大使，未來將投入更多公益事務，達到以運動改變生命的目標。
投入公益事務以運動改變生命
何詩蓓是繼「微笑劍后」江旻憓之外，另一位成為勞倫斯大使的港將，剛滿27歲的她表示：「我非常激動和榮幸能加入勞倫斯大家庭，急不及待想在我們支持的專案中為香港做出切實的貢獻。我在香港長大，運動始終是我生活的中心。勞倫斯體育公益基金深知運動的強大力量不僅限於精英競技，我希望能成為改變年輕人生活的運動的一部分，無論他們的境遇或能力如何。這是一種可以改變世界的力量。 」
勞倫斯學院成員李小鵬表示：「我要祝賀何詩蓓成為勞倫斯大使，並歡迎她加入我們這個特別的勞倫斯運動員團隊。」香港勞倫斯慈善高爾夫邀請賽亦在清水灣高爾夫鄉村俱樂部圓滿結束，勞倫斯學院成員、新進加入或資深的大使以及體育公益基金成員，共同參與高爾夫比賽為香港地區勞倫斯支援工作的全新中心—香港勞倫斯體育公益基金（Laureus Sports For Good Hong Kong）籌集資金。
另外，南華體育會宣布將最新落成的室外水上運動中心以何詩蓓命名，以表揚何詩蓓於國際游泳賽事及奧林匹克運動會的傑出成就，南華會將於下周三為水上運動中心舉行開幕暨命名典禮。
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