任勞倫斯大使何詩蓓：激動又榮幸

投入公益事務以運動改變生命

何詩蓓是繼「微笑劍后」江旻憓之外，另一位成為勞倫斯大使的港將，剛滿27歲的她表示：「我非常激動和榮幸能加入勞倫斯大家庭，急不及待想在我們支持的專案中為香港做出切實的貢獻。我在香港長大，運動始終是我生活的中心。勞倫斯體育公益基金深知運動的強大力量不僅限於精英競技，我希望能成為改變年輕人生活的運動的一部分，無論他們的境遇或能力如何。這是一種可以改變世界的力量。 」