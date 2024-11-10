港隊首日擸1銀3銅 徐淑琪摘季：傷愈後有好開始

一連兩日的「亞洲柔道公開賽2024」香港站昨在馬鞍山體育館展開，其中養傷接近1年的徐淑琪（Suki）出戰傷愈後首場國際賽，並在女子52公斤以下級別獲得銅牌，最終港隊首日共獲得1銀3銅。

首日先舉行7項輕量級別賽事，其中焦點落在養傷接近1年，自手術後首次出戰國際賽的徐淑琪身上，最終Suki在女子52公斤以下級別復活賽，擊敗港隊隊友羅希彤，晉級銅牌戰，僅花25秒就以「一本」擊敗澳門選手黃慧儀，復出首場國際賽就勇奪銅牌。

銅牌戰25秒「一本」 其餘港將亦有好表現，曾登上青少年「世一」的何樂怡，在女子48公斤以下級準決賽力挫鄧雪瑤，晉級決賽，縱使不敵中華台北的邱之柔，但都成功收穫銀牌，楊諾琳和鄧雪瑤則分別在女子57公斤及48公斤以下級銅牌戰勝出，各為港隊進帳多1面銅牌。

Suki去年抵達杭州，準備出戰亞運前，突然遭港協暨奧委會通知被取消資格，其後她亦要開刀根治十字韌帶及半月板傷患，到是日才出戰傷愈後首個國際賽，並獲得銅牌，但她仍難掩失落，稱自己復出後急於證明自己，反而影響發揮：「比賽前一兩個星期緊張得難以入睡，而且我的哥哥和朋友都有入場觀看賽事，令我更想做好畀大家睇，讓自己傷愈後有好開始。」

何樂怡首戰成年組即獲獎 至於何樂怡就表示，過去一直被邱之柔克制，但認為自己的表現已有所進步：「以往面對邱之柔，我往往難以使出招式，因為她令我無法使用慣用手進攻，但我認為大家的差距正一步步拉近。」

「樂怡」又提到今站為她升上成年組後第1個國際賽，已能獲得獎牌，使她對未來有更大信心：「成年組的賽事強度，遠比青少年組大，雖然今站賽事未有太多成年組選手參加，但能夠獲獎，令我對適應成年組賽事有更大信心。」港隊今日會繼續出擊，焦點落在男子81公斤以下級的李玨穎身上，這位去屆銅牌得主，今屆定必全力出擊，力爭再度登上頒獎台。

圖、文：鄧文滔