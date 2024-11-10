先失1球連追3粒 理文逆轉勝九龍城

至於昨日港超聯尾場，由理文坐鎮將軍澳運動場惡鬥九龍城。「黃黑軍團」憑杜度、艾華頓、及羅沙各建一功，最終以3比1擊敗有許嘉樂入球的九龍城，全取3分。

「黃黑軍團」今場由陳嘉豪把關，派出杜度扼守後防，黃威、夏馬特及胡晉銘組成中場鐵三角，支援艾華頓、安尼亞及羅沙於前線攻堅，保連奴和顏樂楓先列後備；至於九龍城由袁皓俊把關，韋利安夥拍嚴啟倬鎮守中路，迪高坐鎮中場，李根好及尼天奴肩負起入球重任，而何瀧浩和卡朗則在後備席待命。

許嘉樂先開紀錄 開賽後理文主動搶攻，可惜多次埋門都未能取得入波，上半場雙方互交白卷。下半場，九龍城於52分鐘打破僵局，許嘉樂在余沛康助攻下，快腳上前起腳破網，領先1比0。惟4分鐘後，理文火速扳平，艾華頓開出角球，禁區一片混亂下，杜度截得皮球後輕鬆篤入。其後「黃黑軍團」攻勢一浪接一浪，72分鐘，艾華頓接應羅沙回傳，快腳射入反超前2比1。83分鐘，羅沙在後備入替的保連奴助攻下，近柱死角射入，將比數改寫至3比1。最後理文憑杜度、艾華頓，及羅沙各建一功，連追3球下以3比1反勝九龍城。

圖、文：文嘉靖