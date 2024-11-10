繼續不敗！大埔3球挫標準流浪

昨日「中銀人壽香港超級聯賽」頭場，大埔坐鎮大埔運動場，主場迎戰標準流浪。「綠戰士」憑羅振庭、盧卡斯各建一功，加上流浪張廣然的烏龍球，最終以3球贏波而回，繼續維持聯賽不敗之身。

「綠戰士」今場由杜國榆，頂替停賽的加比爾鎮守後防，柏連尼、陳肇鈞在中場派牌，馬卡雷拿、伊高沙托尼和盧卡斯組成前線三叉戟。流浪則續由盧兆崎把關，兩名東灜兵林堂真、菅沼駿哉扼守中路，入球重任落在倒戈的雷仙奴和劉智樂身上。

林樂賢補時食詐胡 開賽初段戰況膠着，直到37分鐘，大埔憑一次反擊打破僵局，羅振庭接應盧卡斯直線，射破盧兆崎十指關，領先1球返入更衣室。易邊後大埔換入尼高拉斯，50分鐘再下一城，尼高拉斯傳入中路，盧卡斯推過對方守衞後輕鬆射入。大埔之後差點擴大比數，陳肇鈞禁區內被張廣然踢跌，球證鄧慶富直指12碼，惟翻查VAR後推翻判決。60分鐘，李家豪落底傳中，流浪守將張廣然情急之下擺老烏，造就理文贏到3比0。補時階段，流浪林樂賢慘食詐胡，結果大埔維持贏3比0完場。

圖、文：李浚湣