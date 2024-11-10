港會士氣盛硬撼冠忠南區

港會中場 史加利（藍衫）

港超聯今日尾場，由港會於香港足球會足球場，硬撼冠忠南區。港會上場取得今季首勝，兼終止各項賽事7連敗，士氣有所提升，且看面對聯賽兩場不勝的南區，能否再有分落袋。（on.cc東網周日下午4時30分按次收費直播）

港會上場擊敗均業北區，取得今季首勝，兼終止開季各項賽事7戰全敗的走勢，主教練谷卓斯提醒球員切忌被勝利沖昏頭腦，要保持集中應付南區：「南區陣容好完整，可以奢侈到將艾華、史提芬彭利拿擺喺後備席，雖然佢哋近期走勢唔係太順，但級數完全唔使懷疑，所以我哋今場可能踢得保守啲。」此外，唐道碧和峇夏比刑滿復出，成為及時雨。

楊正光目標全取3分 另一邊廂，南區上場僅憑艾華完場前建功，以1比1逼和標準流浪，連續兩場聯賽不勝，主教練楊正光承認壓力較之前沉重，期望是役發揮應有水準，全取3分：「港會今季多咗前場逼搶，加上佢哋主場比較窄，令效果更加明顯，所以我哋組織嗰陣要做多啲配合，試吓打佢哋身後，希望有斬獲。」陣容方面，「光Sir」透露上場受傷的佐佐木周未及傷愈，上陣機會不大。門將伍瑋謙（Ivan）就認為港會本季組織更細緻，加上死球攻勢依舊充滿威脅，呼籲隊友小心提防：「羅素好頂得，一唔集中好易畀佢哋偷雞，呢點要執執。」

冠忠南區前鋒 艾華