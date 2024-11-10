港台電視32 x on.cc東網同步直播 東方齊腳迎擊均業北區

東方射手 巴杜姆（藍衫）

周中剛在「亞冠盃2」失利的東方，稍作休息兩日後，今午緊接在主場出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，於旺角大球場迎戰均業北區。至今在聯賽仍未嘗一勝的北區，且看能否把握體力上之優勢，收窄與東方之實力差距，炮製令球迷意外的賽果。（港台電視32、on.cc東網周日下午3時同步直播）

東方周中在「亞冠盃2」分組賽主場不敵卡雅，但陣中後衞丹尼爾（Dani）相信，球隊能夠及時收拾心情，準備面對北區的聯賽：「最緊要係專注番聯賽先，因為我哋好需要呢3分去保住榜首，好在球隊板櫈深度夠晒深，就算踢得密啲都冇有怕！」Dani續指縱使北區正處於榜尾，但全隊依然會認真作戰：「雖然北區開季戰績麻麻，但班球員質素有番咁上下，嚟緊會愈踢愈好，咪以為今場好易應付。」

東方首循環以5比1大勝北區，當時有1球進帳的巴杜姆（Victor），有信心能夠全取3分：「我哋中前場嘅控制力好強，有能力幫唔同球員製造機會，希望呢場踢出應有水準，順利贏波，繼續衝擊聯賽冠軍。」

鮑家耀籲踢得更積極 北區上場兩球不敵港會，成為聯賽唯一未勝之師兼跌落榜尾，主教練鮑家耀承認對士氣有影響，希望球員可以盡快調整心態：「首循環就係輸咗幾球高波同突擊，我哋要小心。只要球員落場積極啲，球隊會慢慢變番好啲。」此外，小將黃靖然各項賽事連續4場擔正，「鮑Sir」不忘對他作出鼓勵：「呢幾場佢表演不過不失，但真係經驗尚淺，所以容易犯錯，不過防線始終冇一個有經驗球員喺度提點，對年輕球員嚟講係好困難嘅事。」缺陣超過1個半月的柏度哥斯達，上場對港會後備上陣約30分鐘，「鮑Sir」認為有助應付高空球。

均業北區中場 羅曉聰（右）