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蔡再懃回歸港籃公布亞盃外名單
香港籃球隊本月尾出戰亞洲盃外圍賽，籃總周四公布12人名單，當中蔡再懃、梁嘉顯及卜聿揚歸隊，另外正於美國受訓的徐遠征亦榜上有名。港隊於B組先後不敵菲律賓及新西蘭，今輪賽事21日先作客中華台北，之後24日對菲律賓。
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