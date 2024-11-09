蔡再懃回歸港籃公布亞盃外名單

香港籃球隊本月尾出戰亞洲盃外圍賽，籃總周四公布12人名單，當中蔡再懃、梁嘉顯及卜聿揚歸隊，另外正於美國受訓的徐遠征亦榜上有名。港隊於B組先後不敵菲律賓及新西蘭，今輪賽事21日先作客中華台北，之後24日對菲律賓。