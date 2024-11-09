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吳卓蔚趁休季期加盟和富社企
女甲球會和富社企昨日宣布，適逢日本聯賽處於休季期，明年4月才開季，成功邀得效力岩手斑馬的門將吳卓蔚作短暫加盟。將披上10號球衣的「阿Mi」已完成註冊手續，最快今日對東區的「足總盃」能火速上陣。「阿Mi」同時盼趁機會向本地年輕球員分享外流經驗，助她們成長。
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