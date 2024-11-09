大埔標準流浪搶分駁火

大埔門將 謝家榮

大埔上場聯賽賽和東方，聯賽跨季不敗走勢增至20場，惟後防加比爾尾段兩黃一紅被逐，今日要坐波監，主教練李志堅感到無奈：「對防守一定有影響，再睇吓點安排。」「堅Sir」同時讚流浪近期表現大有進步：「佢哋上場踢得幾好，進攻好有耐性，反擊速度都好快，但我哋一定會全力爭勝。」是役林樂賢傷愈可以候命，惟年輕門將林志基則因私人理由離隊。

杜國榆有信心勝任中堅 在加比爾停賽下，防中杜國榆（Remi）今場或要客串中堅，他坦言問題不大：「練波或友賽都踢過呢個位，加上季初都多出場機會，自己狀態唔錯。」Remi雖然面對舊會，強調會以3分做目標：「目前同東方咬得好緊，呢啲比賽一定要贏先有機會爭標。」

標準流浪上場臨完場前被冠忠南區逼和，教練團成員之一的林嘉緯指防守意識上要進一步加強。今日惡鬥大埔，「嘉緯」表示對手實力非同小可，會先求穩守再伺機反擊：「大埔班外援前鋒好出色，尤其盧卡斯呢啲力量同身形上都有優勢，希望搵到機會反擊。」

雷仙奴：盡量保持警惕 是役倒戈的雷仙奴則認為，球隊已展現出爭勝心及鬥志：「上場我哋有唔少入波機會，可惜尾段犯錯贏唔到，今場一定要保持警惕，希望炮製到驚喜畀球迷睇！」

標準流浪前鋒 雷仙奴