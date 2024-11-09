on.cc東網直播 港超戰場雙重刺激 前列對決理文迎擊九龍城

理文翼鋒 張憙延

今日「中銀人壽香港超級聯賽」上演兩場賽事，頭場「綠戰士」大埔坐鎮大埔運動場，迎戰近況回勇的標準流浪（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）；尾場爆發前列大戰，剛於「亞冠盃2」提早出局的理文，假主場將軍澳運動場惡鬥「4哥」九龍城，力求反彈。（on.cc東網周六晚上6時按次收費直播）

理文周中於「亞冠盃2」遭曼谷聯雙殺，篤定無緣晉級，回歸港超戰線今日面對九龍城，暫代主教練朱兆基希望球員收拾心情：「今場點都會做輪換，雖然賽程咁密，但唔可以用體能做藉口，而且喺主場出擊，希望踢番好啲。」陣容方面，保利臣累積5黃要停賽，保連奴亦上陣成疑。

立花稜也：幾攰都要頂硬上 守將立花稜也強調球隊在聯賽已無失分空間：「我哋喺聯賽輸咗兩場，想衞冕唔可以再失分，幾攰都要頂硬上。」立花又稱九龍城有多名前理文球員，實力不容忽視：「『余沛』（余沛康）、『阿濤』（曾錦濤）同迪高等人轉會後踢得好好，會令我哋好頭痛。」

九龍城目前因得失球差不及同分的理文，暫列第4位，對於是役正面交鋒，主教練陳銘剛坦言未感太大壓力，呼籲球員全力以赴：「對住理文呢啲強隊，可以令球員知道自己有咩不足，但我哋唔會未打先投降，目標繼續攞分。」九龍城陣中有9名球員曾效力理文，作為「黃黑軍團」舊將之一的「剛Sir」強調，全隊只會專注做好自己，是役何瀧浩有傷在身或未能披甲。

今季由理文轉投九龍城的迪高，冀藉過往經驗幫球隊搶分：「艾華頓同安尼亞幾強唔使多講，連同幾個新外援，理文今季仲強咗，不過我哋好了解佢哋嘅踢法，希望多啲球迷入場支持我哋。」

九龍城翼衞 歐陽浩銘