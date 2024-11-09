比洛迪指導港將寄語勇敢追夢
有「柔道界芭比」美譽的烏克蘭世界冠軍比洛迪，昨晚到馬鞍山體育館，向一眾港隊運動員作指導。這位名將更鼓勵香港運動員「Dream Big」，向目標衝刺。
現年24歲的比洛迪，於2018年曾以17歲345日之齡，贏得柔道世錦賽女子48公斤級冠軍，成為史上最年輕柔道世界冠軍，翌年更成功衞冕，之後東奧奪得1面銅牌。這位世界冠軍應邀擔任今次亞洲賽嘉賓，向一眾港將傳授秘技，更與港隊新星何樂怡作示範拍檔，活動尾聲回答李玨穎等運動員提問，分享經驗。首次訪港的比洛迪，表示喜歡到不同地方作交流，她同時鼓勵香港健兒要向夢想邁進：「大家除了要不斷努力，亦要『Dream Big』，正如我永遠都以金牌為目標，驅使自己不斷努力。」
同偶像作示範 何樂怡眼界大開
何樂怡則表示已崇拜比洛迪多年，對與「偶像」攜手作示範，令她獲益良多：「我被比洛迪撻的時候，感受到她的力量很強大，重心穩固，令我眼界大開，更有信心在今日賽事衝擊金牌。」「樂怡」大讚比洛迪表現親切，當自己有不明白的地方，都願意再三提點。■圖、文：鄧文滔
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