比洛迪指導港將寄語勇敢追夢

現年24歲的比洛迪，於2018年曾以17歲345日之齡，贏得柔道世錦賽女子48公斤級冠軍，成為史上最年輕柔道世界冠軍，翌年更成功衞冕，之後東奧奪得1面銅牌。這位世界冠軍應邀擔任今次亞洲賽嘉賓，向一眾港將傳授秘技，更與港隊新星何樂怡作示範拍檔，活動尾聲回答李玨穎等運動員提問，分享經驗。首次訪港的比洛迪，表示喜歡到不同地方作交流，她同時鼓勵香港健兒要向夢想邁進：「大家除了要不斷努力，亦要『Dream Big』，正如我永遠都以金牌為目標，驅使自己不斷努力。」