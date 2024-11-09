on.cc東網直播 亞洲柔道公開賽 今日馬鞍山開騷

亞洲柔道公開賽香港站今明兩日於馬鞍山體育館上演，首日決出7項輕量級別金牌，全部均有港將爭逐，當中包括手術後首次在國際賽上復出的徐淑琪，於女子52公斤或以下級別亮相，而女子48公斤或以下級別，青少年世界排名第3的何樂怡亦會登場，一眾港將已準備就緒，誓於主場力爭佳績。（on.cc東網周六下午4時起直播，中國香港柔道總會、東網體育及睇體Facebook、Judo Union Asia YouTube同步直播）

楊諾琳徐淑琪登場成焦點 比賽共吸引13支隊伍約130名運動員爭逐，港隊派出18男14女參加8個級別，其中爭取衞冕女子57公斤或以下級別的女將楊諾琳，與傷愈復出的徐淑琪將成焦點，去年在男子81公斤或以下級別獲銅的李玨穎，以及幾位年輕新星何樂怡、劉允兒及王嘉祺等，都趁機挑戰強敵。

領隊古偉業表示港隊近日已直接在比賽場館練習，盼藉地利搶牌而回，雖然巴黎奧運代表王嘉莉因傷缺陣，但曾高踞青少年「世一」的何樂怡，以及劉允兒等幾位新星都有爭牌之力。首日賽事上演男女子共7個級別項目（見附表），應邀訪港的世界冠軍比洛迪亦會現身為港隊打氣。一連兩日比賽免費入場，歡迎市民親臨支持港隊。