IBF保齡球世盃1月啟德爆發

胡兆康領軍爭佳績 由國際保齡球協會及中國香港保齡球總會主辦的2025年IBF保齡球世界盃，將於明年1月5日起一連9日假啟德體育園Top Bowl保齡球館舉行，而1月14日的準決賽及決賽將移師伊利沙伯體育館上演。昨日大會於奧海城2期地下中庭進行啟動禮，並公布港隊名單。其中代表之一的胡兆康表示，期望把握主場優勢，爭取佳績。

今屆賽事由香港「一哥」胡兆康及黃鈞源領軍，連同後起之秀謝晉軒、麥紹岐及後備球員馬嘉言出戰。他們9月在泰國舉行的第27屆亞洲保齡球錦標賽中贏得男子五人賽的銅牌，而胡兆康就相當期待在主場作賽：「在本地打比賽既緊張又期待，希望在成績上有所突破，自己目標是盡力去爭取4強。」他表示啟德體育園場地仍在裝修中，但預計在12月中旬左右就可以開始「踩場」練波，同時期待能夠吸引更多本地球迷到場觀賽。

16歲馬嘉言︰主場出戰意義非凡 目前就讀中五，年僅16歲的新星馬嘉言坦言，獲選為港隊一員機會難得，會藉此向隊友多多學習，吸收大賽經驗：「從未想像過能以16歲的年紀入選世界盃名單，雖然只是作為後備球員身份，但能夠於一眾師兄身邊觀察學習，並能於主場出戰，對我而言意義非凡。若有機會上陣，我會盡自己最大努力，發揮出水準。」

值得一提，今屆4強及決賽將首度移師伊館上演，公眾屆時可透過網上登記後免費入場，名額約1,500位。中國香港保齡球總會主席劉掌珠期望市民積極參與這項盛事：「今屆賽事獲政府及各單位大力支持，決賽首度移師伊利沙伯體育館舉行，選手們會於專誠搭建的兩條臨時球道上進行比賽，當日同時免費開放予公眾入場，我們更為賽事特別設計保齡球瓶形狀的保溫瓶，每位入場觀眾均可獲得一個作為紀念品，希望可以藉此吸引更多香港球迷入場觀賞比賽，為一眾健兒打氣。」

奧海城設體驗賽道感受保齡樂趣 今屆賽事吸引全球超過30個國家及地區、約280名運動員來港，競逐男、女子組別個人賽和隊制四人賽殊榮。開幕典禮將於明年1月6日於啟德體育園的保齡球場館舉行，另外，為配合今次賽事，大會將舉辦一系列的宣傳和推廣活動，包括從即日起至11月10日在奧海城2期中庭舉行的路展，現場更設5條保齡球體驗賽道，歡迎公眾一同親身參與，享受保齡球樂趣。