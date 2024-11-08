滿貫挫永倫蔡再懃︰仲有改善空間

周三晚甲一男籃聯賽上演「黃綠大戰」火藥味十足，兩支「Big 4」永倫及滿貫今季第3次碰面，「綠軍」憑蔡再懃怒轟全隊最高28分，加上外援米勒貢獻25分及18個籃板，終以99比89力挫「黃金戰士」成功復仇，於聯賽保持4連勝。

今仗雙方戰況緊湊，滿貫以68比64些微領先進入第4節，永倫文俊浩、余理洋及泰那連環開炮，以75比74首度反超前，更一度擴大優勢至83比78，惟「綠軍」蔡再懃投進關鍵三分波後，永倫多次防守犯規失去球權，加上教練霍嘉銘在場邊肉緊表態被判技犯，滿貫趁勢再度領先87比85，緊張時刻楊睿騏進攻被拉，文俊浩食U Foul，楊睿騏淡定射入4個罰球，加上最終米勒一次雙手鋤樽徹底擊沉對手追分氣勢，最終滿貫以99比89擊敗永倫，取得聯賽開季4連勝。

轟入28分打到腳抽筋 蔡再懃此役上陣36分鐘20秒，在最後一節「谷到盡」至抽筋，賽後他形容今場「峰迴路轉」：「（聯賽）前3場對上後段班球隊，可能未能完全發揮實力，而這場比賽才算是對我們真正的考驗，新陣容第一次對永倫，我們在體力和人腳方面都控制得不錯，但過程中試過領先十幾分被對手反先，所以我們仍存在問題，希望之後能多加改善。」