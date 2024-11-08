麥洛連發威！香港東方擊退南華

甲一男籃聯賽昨晚假灣仔修頓場館上演「藍紅大戰」，香港東方憑麥洛連豪取28分、24籃板的「超級雙雙」，加上全隊三分球手感火熱，終以83比71力挫南華，取得4連勝。

豪奪28+24「超級雙雙」 南華今場正選沿用曾湛元、關雋陶、葉耀邦、朱亮配搭外援安德拉，香港東方則以楊和、梁嘉顯、梁兆華、徐遠成和外援麥洛連擔正。甫開戰雙方即互相對攻，東方先有麥洛連轟入兩記三分球兼大力入樽搶鏡，之後輪到南華外援安德拉封阻麥洛連和梁兆華上籃還以顏色，首節東方憑較佳三分命中率（57%）領先24比18。第2節南華繼續攻擊東方顏色地帶，安德拉和葉耀邦輪流得分，力追至37比40完半場。

換邊後，朱亮連搶6分，帶領南華反超前2分，惟東方射手梁嘉顯命中三分彈，麥洛連和張延隆內外開弓各自連得5分，重新主導形勢，並以63比55進入第4節。決勝節開段，東方卜聿揚4犯纏身要暫時退下火線，主帥巴拿莫域更因投訴過激連吞兩記「T foul」，比賽餘下8分鐘被逐離場，南華乘機追至62比65。惟東方張延隆挺身而出，命中關鍵三分球，加上麥洛連封走曾湛元快攻，撲熄紅軍氣焰，結果「藍軍」以83比71保住勝果，寫下4連勝佳績。圖 / 文：余樂詩、李章杰

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