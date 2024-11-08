多打1人 輸兩粒爭議12碼 東方惜負卡雅

昨晚港超球隊東方出戰「亞冠盃2」E組第4輪分組賽，坐鎮旺角大球場主場惡鬥菲律賓勁旅卡雅。今場伊拉克籍球證尤錫夫的執法成為焦點，一度靠馬高斯世界波扳平的東方，最終在被罰兩個爭議性12碼下，以1比2落敗。

上輪作客菲律賓擊敗卡雅的東方，今場續由葉鴻輝把關，拿亞首次在亞冠擔正，與丹尼爾、高素巴耶夫組成3中堅，巴杜姆傷愈復出，與巴科爾在前線攻堅。卡雅方面，倒戈的史雲斯頓先列後備。

卡雅初段一度反客為主，5分鐘山崎海秀遠射越楣而過。東方之後站穩陣腳，12分鐘巴杜姆接應長傳，禁區內勁射被對方後衞擋出。比賽之後出現爭議性一幕，當時東方後衞丹尼爾頂後予門將葉鴻輝，過程沒有任何問題。惟球證尤錫夫卻指「阿輝」在接球後，蓄意伸腳踢低對方球員，判罰12碼，引來東方職球員、在場球迷不滿。惟堀越大藏31分鐘成功抵住壓力射入，半場卡雅領先1球。

馬高斯轟入世界波 易邊後，東方換入費利浦薩加強攻力，48分鐘差點取得成效，費利浦薩交出直線，余在言起腳僅中網側。東方之後再接再厲，64分鐘巴科爾左路傳中，馬高斯頭槌未能頂中目標。69分鐘卡雅中場比迪治兩黃一紅被罰離場，打多一人的東方，2分鐘後迅速追平，馬高斯挑過艾素後，射入世界波！不過86分鐘球證尤錫夫，指東方後衞黃梓浩禁區內撞跌梅利沙，判罰今場第2球12碼，盧比斯操刀射入，最終東方以1比2僅負卡雅。圖 / 文：李浚湣、文嘉靖

馬高斯（右）在中場同卡雅球員埋身肉搏。 葉鴻輝（左）被指「蓄意」伸腳，遭球證判罰12碼。 尤錫夫