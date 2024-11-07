港隊32精英周末主場撻出火花

亞洲柔道公開賽香港站，於本周末一連兩天在馬鞍山體育館上演。港隊派出32名運動員爭逐，當中包括復出國際賽的徐淑琪（Suki），力圖藉主場之利踏上頒獎台。

徐淑琪復出力爭佳績 港隊今次派出18男14女參加8個級別，包括爭取衞冕的女將楊諾琳，以及去年獲銅牌的李玨穎，幾位年輕新星何樂怡、劉允兒、麥康年及王嘉祺亦趁機會挑戰強敵，不過巴黎奧運代表王嘉莉則因進行左肩手術，需要養傷半年，今次賽事將倦勤。

徐淑琪自去年「DQ風波」後，首度復出參加國際賽，她坦言既緊張又興奮：「畢竟已有一年沒有參加過國際賽，心情比較緊張，希望有好表現。」Suki曾於9月出戰本地賽並贏得冠軍，近兩個月專心為今次賽事作準備：「主要加強很多技術訓練及與教練討論比賽策略，同時針對體能作特別訓練。」

港隊領隊古偉業表示：「希望藉主場之利取得佳績，並讓8月在亞洲青少年賽有表現的年輕運動員，趁機吸取經驗。此外蒙古教練加入團體快半年，也可以展示訓練成果。」此外柔道總會邀得兩屆世界冠軍烏克蘭的比洛迪明日主持交流會，與港隊作技術分享。