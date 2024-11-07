1:4理文遭曼谷聯反勝

港超代表理文昨晚假泰國法政體育場，出戰「亞冠盃2」G組分組賽，作客硬撼泰超勁旅曼谷聯。理文雖有羅沙先開記錄，惟下半場招架不住主隊狂攻，最終以1比4不敵曼谷聯。

羅沙開紀錄領先半場 「黃黑軍團」由首次在亞冠擔正的梁興傑把關，杜度夥拍李毅凱扼守中路，黃威、顏樂楓及保利臣組成中場，羅沙及艾華頓負責攻堅。曼谷聯甫開賽已積極搶攻，6分鐘，艾迪門前施頭槌，皮球彈地後網頂高出，41分鐘，理文把握機會，羅沙在黃威助攻下起腳勁射，皮球省中艾華頓後改變方向入網，理文憑此球領先1比0返更衣室。

下半場理文先後換入安尼亞及周子謙試圖延續攻勢，57分鐘，艾華頓接應黃威妙傳左腳抽射柱邊出界。67分鐘，斯利隆底線傳送予薛高域，後者快腳上前燙射破網，為主隊扳平1比1。73分鐘，札魯農簡接應薛高域底線回傳，順勢射成2比1，曼谷聯得勢不饒人，78分鐘，艾卡沙尼後上窄位抽入成3比1，加上補時階段薛高域「埋齋」，理文力戰下以1比4告負。鄧文滔泰國直擊