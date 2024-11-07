旺角場挑燈再戰卡雅 東方乘勝追擊

巴科爾

今晚「亞冠盃2」輪到另一港超球隊東方於E組登場，在旺角大球場再鬥菲律賓勁旅卡雅。東方目前手握3分，仍有出線機會，主場出擊自必力爭再下一城！（港台電視32周四晚上8時直播）

東方上場作客卡雅險勝2比1，取得香港球會今屆「亞冠盃2」首勝。雙方今晚再遇，東方坐擁主場之利，主教練盧比度（Chino）昨日出席賽前記者會時，承認壓力更大，惟強調會全力以赴：「上場贏完，我理解外界期望一定高咗，但問題唔大嘅。我哋只要延續上場好表現就可以贏多次，令大家開心。」東方是役只要獲勝，同時FC悉尼又不敵廣島三箭的話，便可追至與前者同分，被問到出線機會時，Chino笑稱：「如果真係發生上述情況嘅話，冇錯我哋會仲有機會出線，雖然之後要主場贏悉尼好有難度，不過依家唔會諗太遠，逐場逐場嚟。」

史雲斯頓倒戈：嚴防巴科爾 卡雅上場不敵東方，分組賽3戰全敗「包艇」，今場要贏波才能保出線希望，而在上周聯賽延期下，球員體力不成問題。曾於2022/23球季短暫效力東方的中場史雲斯頓（Mark），對上一場未列入大軍名單，今次則有份隨隊來港。他出席記招時分享重臨舊地的感受：「特別得嚟又有啲興奮，自己第一次以客隊球員身份，喺旺角大球場比賽。」Mark又指東方實力對比之前效力時增強不少：「對比前季，佢哋有新外援，又提升咗幾個青訓上一隊，整體實力強咗。我諗特別要睇實巴科爾，佢上場製造到好大威脅，當然仲有馬高斯。」

東方預計正選陣容 史雲斯頓今場有望倒戈。