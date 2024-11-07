FIBA 3×3香港年終賽 11．22維園爆發
首次於香港舉辦的「FIBA 3x3香港年終賽2024」將於11月22至24日假維多利亞公園進行，大會公布本屆賽事規模及獎金全面升級，屆時將有奧運冠軍查華斯領銜的Team Hong Kong在內的共14支世界頂尖球隊爭奪冠軍寶座。查華斯表示將以球員兼教練身份助球隊爭取佳績，更希望傳授經驗予港將登上更高水平舞台。
查華斯︰盡力助港將突破自我
與過往相比，今次賽事規模及獎金全面升級，總獎金高達180萬元，吸引包括「世一」的塞爾維亞烏布（Team Ub）、由奧運金牌成員迪莊領銜的荷蘭阿姆斯特丹隊等共14支世界級勁旅參戰。至於拉脫維亞名將查華斯，早前宣布加盟香港3×3專業隊（Team Hong Kong）後，亦會亮相這次賽事。這位東奧三人籃球金牌得主表示，將會以「球員兼教練」身份分享經驗及幫助提升本地三人籃球水平：「雖然因我的年齡關係，加入香港對我來說非常具有挑戰性，但這也是一次新的體驗。來到這裏兩個月，我看到一切都有所改善。然而，紀律性、體能和力量為三人籃球的關鍵，希望他們能在這些方面再有突破。」此外，這位38歲名將亦認為現時香港需要建立兩支有良好務實經驗的球隊，從而提升隊內的訓練效率。
「FIBA 3x3 香港年終賽2024」門票即日起於快達票網站（HK TICKETING）公開發售，票價由100至680元不等，詳情可瀏覽賽事官方網站。另外，「3x3 VILLAGE」的開放時間為11月22日下午4時至晚上10時，及11月23至24日中午12時至晚上10時，入場費全免。圖、文：李章杰
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