FIBA 3×3香港年終賽 11．22維園爆發

查華斯︰盡力助港將突破自我

與過往相比，今次賽事規模及獎金全面升級，總獎金高達180萬元，吸引包括「世一」的塞爾維亞烏布（Team Ub）、由奧運金牌成員迪莊領銜的荷蘭阿姆斯特丹隊等共14支世界級勁旅參戰。至於拉脫維亞名將查華斯，早前宣布加盟香港3×3專業隊（Team Hong Kong）後，亦會亮相這次賽事。這位東奧三人籃球金牌得主表示，將會以「球員兼教練」身份分享經驗及幫助提升本地三人籃球水平：「雖然因我的年齡關係，加入香港對我來說非常具有挑戰性，但這也是一次新的體驗。來到這裏兩個月，我看到一切都有所改善。然而，紀律性、體能和力量為三人籃球的關鍵，希望他們能在這些方面再有突破。」此外，這位38歲名將亦認為現時香港需要建立兩支有良好務實經驗的球隊，從而提升隊內的訓練效率。