防守制勝！漢友力挫康仁福建

昨日甲一男子籃球聯賽假灣仔修頓場館舉行，頭場漢友火併康仁福建。今仗漢友以防守制勝，將對手命中率限制至23％，最終以58比45勝出，將戰績改寫成2勝2負，並寫下甲一男籃開季以來，最低分的賽事。

甫開賽漢友即「以守代攻」，憑藉曾奪哥倫比亞最佳防守獎的托查摩利路斯，令福建外援李察士無從入手，單節僅得2分，助球隊以18比12領先首節。第2節康仁福建進攻全面失靈，8分半鐘僅有黃律堯罰球得1分，倒戈出戰的鄭錦興為漢友連得4分，將比分拉開至30比14完半場。

換邊後，福建仍未有起色，相反漢友加強火力，黃裕杰中距離得分後再有黃銘德內外開弓取5分，加上朱浩雯外圍發炮，打出9比0攻勢拉開至40比16，雖然林俊達射入三分球為福建止血，惟黃銘德手感火熱回敬三分彈，帶領漢友續以47比32領先。來到決勝節，福建楊瑞鴻才命中今場首個三分球，加上李察士、懷斯得分，一度追成41比52，可惜為時已晚，漢友最終仍贏58比45。

黃銘德全場最高18分 今場漢友兩人得分上雙，黃銘德貢獻全場最高18分，另加5籃板、4助攻、托查摩利路斯13分、19個籃板進帳，蔡駿賢8分11籃板。福建李察士交出12分、15籃板，許烜行和楊瑞鴻各取10和8分。漢友今場防守奏效，令對手命中率跌至23％，三分球更是22射僅4中，只得18％。圖、文：余樂詩、李章杰