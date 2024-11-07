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on.cc東網直播 藍紅今季首度交鋒 香港東方南華對撼爭連勝

香港東方 梁兆華 香港東方 梁兆華
香港東方 梁兆華
甲一籃球今晚上演矚目大戰，由香港東方硬撼南華。兩隊今季首度交鋒，目前於聯賽同樣是3連勝不敗之師，這場龍爭虎鬥不容錯過。香港東方新兵梁兆華即將倒戈上陣，他直言相當期待：「希望打一場好波！」（on.cc東網周四晚上7時按次收費直播）
香港東方今季兼顧3條戰線，分別出戰甲一聯賽、EASL東亞超級聯賽及PBA專員盃（菲律賓籃球聯賽Commissioner's Cup），上仗聯賽憑4人得分上雙，以75比63擊敗晉裕錄得3連勝，上周轉戰EASL東亞超級聯賽，在中鋒麥洛連轟24分下以75比88不敵廣島蜻蜓。香港東方今場迎來爭標勁敵之一南華，這是兩隊今季首次相遇，雙方各有新兵，香港金牛完約後加盟東方的梁兆華更會倒戈出擊，成為焦點。曾為南華奪得4屆聯賽冠軍及3屆銀牌冠軍的梁兆華表示，「幾期待，南華是我的母會，我的所有都是在南華開始。」
梁兆華倒戈︰要打一場好波
30歲的梁兆華回歸甲一，與舊會主帥巴拿莫域再度合作，他期待與隊友盡快建立默契：「我會比較容易上手，因為和以前球隊（南華）很相似。另外除南華之外，隊中亦有好多香港隊的隊友，所以感覺既熟悉，又有新鮮感。不過因為大家仍在摸索自己的角色，所以需要一點時間去磨合和了解。這幾場大家發揮不是最理想，但我不太擔心。」
至於銀牌亞軍南華上場以90比72擊敗建龍飛馬，聯賽同樣錄得3連勝。手傷初愈的南華主力朱亮狀態回勇，上場轟入5記三分波貢獻全場最高的23分，喀麥隆中鋒安德拉交出13分18個籃板，另外本地後衞曾湛元亦有19分、9次助攻進帳。說到南華今季以年輕陣容屢創佳績，「兆華」直言不感意外：「南華一班主力由青年隊打起，他們的經驗都比普通年輕球員好，今場大家都熟悉大家的狀況下，希望打一場好波。」
尾場晉裕激鬥晉龍WTS
至於尾場晉裕對晉龍WTS，前者上場87比71擊敗崇德飛鷹，取得今季首勝，振奮士氣。晉裕外援艾勤上場豪取「超級雙雙」，貢獻33分、24個籃板，射手蘇志樂手感回暖，命中5記三分得23分，狀態大勇，今場將為球隊爭取2連勝。至於3連敗的晉龍WTS亦渴望今場能夠重回勝軌，激戰可期。（周四晚上8時40分開賽）
香港東方 徐遠成香港東方 徐遠成
香港東方 徐遠成
南華 葉耀邦南華 葉耀邦
南華 葉耀邦
晉龍ＷＴＳ 湯馬士晉龍ＷＴＳ 湯馬士
晉龍ＷＴＳ 湯馬士
香港東方 麥洛連香港東方 麥洛連
香港東方 麥洛連
南華 曾湛元南華 曾湛元
南華 曾湛元
南華 安德拉南華 安德拉
南華 安德拉
晉裕 曾朗謙晉裕 曾朗謙
晉裕 曾朗謙
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