香港七欖門票即日開售

中國香港欖球總會（欖總）宣布，由即日起公開發售「國泰/滙豐香港國際七人欖球賽2025」的門票，賽事將於2025年3月28日至30日舉行，並首次落戶至擁有50,000個座位的啟德主場館。

明年3月於啟德主場館上演 今屆「七欖」設有兩個全新禮賓款待區域——「南看台超級通行證」及「隊長貴賓室」。隨着賽事移師啟德，「南看台」已升級專為18歲或以上人士而設的區域。想要節省排隊等候時間，直接進入南看台的球迷可以加購「南看台超級通行證」，除可直接「入場」更可到嘉士伯俱樂部及南平台專區，享用無限暢飲服務，升級門票為額外單日750元。

至於「隊長貴賓室」票價為3日17,950元，持票者可一連3日進入五星級商務貴賓室，享用無限暢飲及自助餐、侍應服務、場館內的專屬座位，以及與多位香港七欖的傳奇球星和官方大使見面交流的機會。

其他門票亦由即日起發售，成人3日套票售價為1,950元、12歲及以下的兒童三日門票950元。另外，單日門票定價為周五成人門票500元、周六及周日成人單日門票為1,200元。香港七欖的普通門票入座政策與往年一樣，門票持有人可以在賽事周末，按先到先得的入座原則，進入主場館的非企業包廂或非賽事相關人員座位區域。所有門票均以先到先得的方式出售，售完即止。詳情可瀏覽hksevens.com。