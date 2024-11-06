鄭錦興倒戈漢友惡鬥康仁福建

余嘉寶 康仁福建

今晚甲一男籃聯賽頭場，由近期氣勢如虹的康仁福建火併漢友。兩軍今季首度交手，鄭錦興加盟漢友後首戰倒戈鬥舊東家，能否帶領球隊打出驚喜，成為焦點。（on.cc東網周三晚上7時按次收費直播）

福建上仗爆冷擊敗銀牌盟主永倫，李察士貢獻22分及15個籃板，成為取勝頭號功臣，楊瑞鴻及黃子謙分別錄得12分，該仗亦充分展現球隊板櫈深度。福建今季招攬多位猛將，擊敗永倫後勢頭正旺，誓要力保聯賽「Big 4」地位，今晚面對漢友自然被看高一線。李察士首次面對漢友新援托查摩利路斯，兩人的對位亦是今晚看點之一。

楊瑞鴻：要做好賽前部署 福建主將楊瑞鴻表示：「漢友實力很平均，我們絕不能掉以輕心，盡力做好賽前部署，希望可以繼續贏波。重點將放在防守上，除針對他們的主力Tonny（托查摩利路斯）外，也不能讓朱浩雯和馬嘉聰等人得分太多。」他補充道：「始終今年人腳比上年多，加上我和李察士、阿行（許烜行）都是較遲入隊練波，不過對比起第一場，大家默契愈來愈好。」

漢友上仗不約而同面對永倫，惟實力有明顯分野下以71比91落敗。新加盟的托查摩利路斯該仗出場39分鐘表現不俗，取得23分及13個籃板，外加7次助攻，可見其與隊友的默契逐漸建立，狀態亦逐步提升。

此外今季從福建來投的「港版流川楓」鄭錦興，雖為全隊年齡最大一員，但外圍投射、突破及分波樣樣保持水準，進攻能力仍具威脅性，今晚首戰面對舊東家，為激戰增添看點，且看他能否極速融入球隊，帶領漢友一眾年輕球員與福建周旋。

托查摩利路斯 漢友